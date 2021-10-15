محمد شحتة يكتب: دار الإفتاء وأصحاب الهوى

المتأمل لتعليقات الصفحة الرسمية "لدرا الإفتاء المصرية"، سيجد حالة من الصخب من المتجرأين على الفتوى بشكل عام وعلى اختصاص دار الإفتاء بشكل أدق، كردة فعل على ما تنشره دار الإفتاء من فتاوى عبر وسائلها الإلكترونية المختلفة.

حالة الصخب هذه يقودها أناسا قد لا يكون لديهم الحظ الوفير من العلم الشرعي، أو طلاب علم ما زالوا يدرسون ولم يحصلوا بعض على إجازة أتمام العلوم الشرعية، وبين هذا وتلك تخرج أحكامهم منصبة على فتاوى الدار بأنها تخالف إجماع العلماء، وما كان عليه السلف الصالح، أو أنها فتاوى فسق وضلال كما نشاهد في بعض التعليقات، رويدا أيها المتابعون ورأفة ورحمة على أناس قد تضلهم تعليقاتكم أو تطيش بعقولهم بعيد، دعونا نتسأل: من أين عرفتم أن هذه الفتاوى تخالف إجماع العلماء ؟، وكيف قستم مخالفتها لما كان عليه سلفنا الصالح؟، بل قبل هذا وذاك كيف تنصبوا أنفسكم حكام؟ ومن المعلوم أن هذا الأمر يحتاج إلى شروط وضوابط دقيقة.



وهنا يجب أن نشير إلى أمر إيجابي في هذه الصورة، وهي غيرة هولاء الشباب على دينهم ورغبتهم في العمل وفق ما جاء به المشرع، لكن هذه الغير ما يشوبها هو منهجية التخصص، هذه المنهجية التي تمكن صاحبها من استنباط وقياس الأحكام الشرعية وسحبها على الواقع بما يصلحه مع الحفاظ على الثوابت الواردة في هذا الحكم، المنهجية التي شكلت مذاهب فقهية متنوعة لكنها تسير على ثوابت لا تتغير، ولا تاتي هذه المنهجية إلا من خلال دراسة متأنية ومستفيضة لعلوم الشريعة على يد علماء أفذاذ، يشهدون أو يجيزون من يمكنه العمل بها واستئمانه على واقع الناس.

وهنا اتوجه بنداء يحدوه الحرص والخوف على شبابنا أن يضيعوا دين الله وأحكامه وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا، ونقول : يا سادة اتركوا التخصص لأهل التخصص ، فلا يمكن لأحد من هؤلاء أن يناقش طبيب أو مهندس في عمله ، ولو فعلها أحدهم لهاج عليه الطبيب بقوله "انت هتعلمني شغلي" وهذا حقه فالله تعالى يقول في محكم التنزيل ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) وأهل الذكر ليسوا العلماء الشرعيين فقط وإنما كل في تخصصه أهل ذكر وأهل علم ويجب تقديره.



وهنا توضيح لابد من ذكره، وهو أن دار الافتاء المصرية هي مؤسسة وليس فرد، وهي منهجية وليس فكر أو رأي شخصي، فلا تصدر فتوى إلا من خلال لجان يرأسها فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وكل شيخ في هذه اللجان يدلي بدلوه وفق المنهجية معتبرة في الفتوى، فلا يمكن أبدا لدار الإفتاء أن تخالف العلماء، ولكن ما يجهله الكثير أن أمر الفتوى متغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وقد لا يدرك الكثير كذلك أن ليس كل شيخ أو أزهري أن يصدر فتوى ، فالإفتاء صنعة ولها أركان وأدوات لابد من امتلاكها أولا قبل التصدى لأمر الفتوى، عملت دار الأفتاء على توافرها في كل من توليه أمر الفتوى بإسمها.

وقبل أن اختم بنصيحة إلى الشباب الذين يقدمون على أمر التشكيك في الفتوى ولا يمتلكون الادوات المجيزة للفتوى، بضرورة أن لا ينزعج القائمين في دار الأفتاء من هذا النقد المفتقر لمنهجية علمية، وأن يحملوه كما ذكرت في مقدمة مقالي أنها غيرة غير منضبطة من الشباب على دينهم، وعليهم أن يقابلوها بمحاولة التقويم والرد عليهم بمنطقية تتفهمها عقولهم لأن هدفنا الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة والمشوهه التي يدسها البعض في عقول الشباب، لا أن نقصيهم فنتركهم لمن يعبث بهم، وعلى الشباب أن يواصلوا البحث لكن بادواته المعتبرة حتى يتحققوا، وأن يتركوا المجال للمتخصصين فهم أحرى بالأمر من غيرهم، وأن يواصلوا السؤال والاستيضاح لكن باسلوب يناسب ديننا واخلاقنا، فلسنا امة فوضوية ولكننا أمة منهجية معتبرة.