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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى |صور

صدى البلد

تفقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري التي تربط منطقه شرق القاهره من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، و محور الميثاق، و محور شنزو آبي المؤدي الى مدينة القاهرة الجديدة ومنها الي العاصمه الادارية و المدن الجديدة.

وقد توقف  لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم الذي يربط بين محور شنزو آبي و القاهرة الجديدة مروراً بمحور نجيب محفوظ، وذلك للاطلاع علي الموقف التنفيذي وسير الاعمال.

كما قام كذلك بالمرور علي عدد من المحاور الجاري تطويرها حالياً في منطقة القاهره الجديدة و هي محور مصطفي كامل ، محور  يوسف السباعي ، محور طه حسين ، و محور السادات و الذي يحتوي علي ٣ اعمال صناعية وكباري سيارات و ذلك لتحرير وتسهيل الحركه المرورية داخل تلك المناطق وكذلك وصولاً لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة والي العاصمة الادارية الجديدة. 
وقد اطلع كذلك السيد الرئيس علي اعمال انشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع انشاء الطرق والمحاور الجديدة وذلك لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.

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