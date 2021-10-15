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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 15 -10-2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى، 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع.

 

زسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف ابوظبى الإسلامى، الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى، مصر إيران للتنمية)، 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات ، التعمير والإسكان)، 15.67جنيه للشراء و15.76جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجاري الدولى CIB، المشرق ،التنمية الصناعية، أبوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ، قطر الوطني QNB،الكويت الوطنى NBK، قناة السويس،المصرى الخليجي)، حوالي 15.66جنيه للشراء و15.76 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( فيصل الإسلامي، الإسكندرية)، حوالي 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد)، حوالي 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه.



وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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