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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاعتداء على شرطي أمريكي بمضرب بيسبول قرب مبنى الكابيتول

الاعتداء على شرطي
الاعتداء على شرطي أمريكي بمضرب بيسبول قرب مبنى الكابيتول

أعلنت شرطة الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة، أن ضابطاً في شرطة الكابيتول تعرض لهجوم صباحاً من قبل امرأة تحمل مضرب بيسبول بشارع فيرست ستريت إس دبليو في واشنطن.

 

وبحسب بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية فإن الحادث وقع في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عندما اقتربت الشرطة من المرأة التي غضبت ورفعت مضربها، حيث حاول الضباط أخذ المضرب منها، وأثناء المشاجرة عضت أحدهم.

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وأضاف البيان أن "الشرطة استطاعت التعرف على المرأة والتي تدعى أوليفيا روميرو وتبلغ من العمر 25 عاماً".

 

وقالت شرطة الكابيتول إنها ألقت القبض على المرأة التي اعتدت على الشرطي ومن المقرر أن تخضع للتحقيق لتوجيه التهم لها.

الكابيتول شرطي أمريكي الشرطة الأمريكية واشنطن الولايات المتحدة

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