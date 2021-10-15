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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مؤتمر مجلس القبائل المصرية احتفالا بانتصارات أكتوبر.. صور

وزير الرياضة يصل
وزير الرياضة يصل مؤتمر دعم مجلس القبائل المصرية للسيسي

انطلقت، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الشعبي لـ مجلس القبائل المصرية برعاية الشيخ كامل مطر رئيس رابطة القبائل والعائلات المصرية، بدار الدفاع، لدعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات الدولة المصرية بانتصارات أكتوبر المجيدة.

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وأشار مطر إلي دور  القبائل العربية في دعم دور الشرطة المصرية والقوات المسلحة في حروبها ضد الإرهاب والخارجين عن القانون والأعراف والتقاليد.

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وأكد رئيس رابطة القبائل العربية، أن المحور الأساسي لتكوين الرابطة هو  تعبئة جهود الأفراد لإحداث تنمية المجتمع والإسهام في جهود الدولة في تلبية الاحتياجات المتنوعة، حيث تم إشهار رابطة القبائل العربية ككيان اجتماعي وليس سياسي لتوعية شباب القبائل العربية لضمان عدم انسياقهم وراء النوازع الهدامة، وجاء ذلك بحضور وزير الرياضة، وبعض المحافظين والقيادات الحزبية.


كما أشار إلى دور الرابطة في تحقيق الاستقرار العائلي وتسوية المنازعات بالطرق الشرعية وخدمة جميع الأنشطة التي تخدم القبائل المصرية، لافتا إلي انطلاق عدة مبادرات متماشية مع توجيهات القيادة السياسية وجهودها للتنمية.


كما نظمت رابطة القبائل المصرية عدد من المبادرات، أهمها ما يخص مكافحة فيروس كورونا، ودعم غسيل الكلوي وإبرام اتفاقية مع الشباب والرياضة، وآخري مع الشرقية لتوفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلي  دعم المستشفيات بالإسماعيلية والسويس.
حضر فاعليات المؤتمر، لفيف من القيادات القبلية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، وشباب القبائل.


كما استعرض مؤتمر القبائل المصرية لدعم القيادة السياسية، فيلم تسجيلي لأهم انجازات المجلس.

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مجلس القبائل المصرية الشيخ كامل مطر العائلات المصرية اخبار انتصارات اكتوبر دار المدرعات

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