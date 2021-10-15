الشراء الموحد: نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي قريبا

أعلنت هيئة الشراء الموحد عن وصول 525 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى إلى مصر، قريبا، مشيرة إلى أن لقاح موديرنا سيجرى توريده قريبا إلى مصر.

وأوضحت الهيئة، ان اللقاحات تعطى مناعة من 6 إلى 9 شهور أو عام تقريبا، وتستلزم جرعات معززة بعد فترة من الوقت.

وأشارت هيئة الشراء الموحد، أن مصر بها 6 أنواع للقاحات الخاصة بفيروس كورونا وجميعها آمنة ونسب فاعليتها واحدة أو متقاربة.

ونصحت الهيئة، ان علي جميع المواطنين الحصول على لقاح كورونا في أقرب وقت من خلال التسجيل على الموقع الإلكترونى للقاح، مؤكدة أن الدولة لا تتوانى لحظة في توفير الأدوية واللقاحات التى تقى المجتمع من مخاطر ومضاعفات كورونا حال الإصابة بها.

وأشارت هيئة الشراء الموحد إلى توفير اللقاحات في المخازن بكميات كبيرة ويتم توزيعها على مراكز اللقاحات بالجمهورية.



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 266444 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 865 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 315842 من ضمنهم 266444 حالة تم شفاؤها، و 17846 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ