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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طعنه حتى الموت .. اعتقال قاتل نائب المحافظين البريطاني

النائب البريطاني
النائب البريطاني القتيل

توفي النائب المحافظ السير ديفيد أميس اليوم الجمعة بعد تعرضه للطعن حتى الموت في كنيسة أثناء محاولته مساعدة ناخبيه.

السياسي الشعبي - الذي فاز في الانتخابات العامة الأخيرة بهامش 14000 صوت - طُعن بالسكين 'عدة مرات' على يد قاتل يبلغ من العمر 25 عامًا.

اندفع مهاجمه إلى الكنيسة وطعنه حتى الموت بينما كان الناخبون يراقبون في رعب.

وكان نائب حزب المحافظين عن ساوثيند ويست، 69 عامًا ، يلتقي بالسكان المحليين في كنيسة بلفيرس الميثودية ، في إيستوود رود نورث ، لي-أون-سي ، عندما حدث ذلك في الساعة 12.05 ظهرًا.

وعمل المسعفون على إنقاذ السياسي على أرضية كنيسة إسيكس لأكثر من ساعة ، لكن لم يتم إنقاذه بعد الهجوم المروع.

وتحمل جريمة القتل أوجه تشابه مروعة مع مقتل النائبة العمالية جو كوكس، التي تم إطلاق النار عليها وطعنها عدة مرات خارج دائرة جراحتها في مكتبة محلية في بيرستال ، غرب يوركشاير ، في يونيو 2016 على يد إرهابي يميني.

ويعد السير ديفيد، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وزوجته جوليا أيضًا هو سابع عضو نيابي يُقتل ، والتاسع في التاريخ الذي يتعرض لهجوم مثل هذه الواقعة. 

ولا يعرف ما إذا كانت السيدة أميس كانت في الكنيسة عندما قُتل زوجها.

وشاهد الناخبون المذعورون الذين ينتظرون رؤية النائب المخضرم ، وهو من مؤيدي البريكست المتحمسين والملكيين ، في رعب طعنه بالسكين ، واستدعاء الشرطة في الساعة 12.05 ظهرًا. 

وأكدت الشرطة وفاة السير ديفيد حوالي الساعة 3 مساءً. ويتواجد في المكان ضباط مكافحة الارهاب والوحدات المسلحة.

وهربت إحدى النساء من الكنيسة وسط الفوضى وهي تصرخ على الهاتف بعد أن اتصلت بالرقم 999 ، قائلة: 'شخص ما تعرض للطعن ، من فضلك تعال إلى هنا، إنه لا يتنفس'. 

واحتجزت شرطة إسيكس المهاجم في مكان الحادث وصادرت سلاحا، وهو الآن رهن الاعتقال واعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وشوهد السير ديفيد، النائب المخضرم من حزب بريكست والذي صوت ضد زواج المثليين والإجهاض ، وهو يضحك ويتحدث إلى الناس على درج الكنيسة قبل 15 دقيقة فقط من طعنه.

وكان هناك الكثير من الحديث في الكنيسة عن أنه (السير ديفيد) وقد رآه الكثير من الناس في الخارج وهو يلقي التحية للناس خارج الكنيسة قبل 20 دقيقة. 

وبشكل مؤثر، كتب السير ديفيد العام الماضي عن أهمية لقاء الناخبين على الرغم مما حدث لجو كوكس، كتب: “كانت شابة مع عائلة تمارس واجباتها، كما نفعل جميعًا، غير مدركة تمامًا للتهديد الذي تواجهه” 

 كما اعترف بأنه تعرض للتهديد في منزله في الماضي واضطر إلى إضافة مزيد من الأمن إلى ممتلكاته.

وقال السير ليندساي هويل، رئيس مجلس العموم: 'لقد صدمت وحزنني بشدة لمقتل السير ديفيد أميس، كان ديفيد رجلاً محبوبًا ، ومخلصًا لعائلته ، والبرلمان ودائرته الانتخابية في ساوث إند ويست، كان محبوبًا من قبل الأعضاء والموظفين على حد سواء ، وخلال العقود الأربعة التي قضاها هنا ، بنى سمعة طيبة في اللطف والكرم".

واضاف “هذه حادثة ستبعث صدمة في المجتمع البرلماني والبلد بأسره”.

'في الأيام المقبلة سنحتاج إلى مناقشة وفحص أمن النواب وأي إجراءات نتخذها ، ولكن في الوقت الحالي ، أفكارنا وصلواتنا مع عائلة ديفيد وأصدقائه وزملائه'.

قادت كاري جونسون التكريم لعضو البرلمان اليوم ، حيث غردت: `` أخبار مدمرة للغاية عن السير ديفيد أميس ''. لقد كان لطيفًا للغاية وجيدًا. محب كبير للحيوانات وجنت حقيقي. هذا غير عادل تمامًا. خواطر مع زوجته وأولادهم.

ووصف وزير الدولة لشؤون النقل جرانت شابس السير ديفيد أميس بأنه “برلماني حقيقي”. 

وغرد: “أنباء مروعة ومأساوية عن ديفيد، رجل مخلص وبرلماني حقيقي، فقد حياته أثناء خدمة الناخبين الذين عمل معهم بلا كلل طوال حياته المهنية، دعواتي لـ عائلته وأصدقائه في هذا الوقت”.

البرلمان البرلمان البريطاني بريكست جونسون مكافحة الارهاب إطلاق النار يوركشاير جريمة القتل مكافحة الإرهاب و الانتخابات العامة عضو البرلمان

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