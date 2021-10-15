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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حمدي الليثي: معدل الاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات غير كافٍ |فيديو

حمدي الليثي نائب
حمدي الليثي نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات

قال المهندس  حمدي الليثي نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن أسهم شركة فيس بوك انخفضت 5% بسبب أزمة العطل العام الأخيرة.


وأضاف الليثي خلال حواره مع برنامج “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم حنان موج، قائلا:" الـ 7 مليارات دولار اللى خسرتهم الشركة دا رقم بسيط جدا ومش الأزمة الحقيقية للشركة".


وتابع أن معدل الاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات فى مصر غير كافٍ بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة،لافتا إلى أنه يتم استثمار 10 مليارات جنيه ويجب مضاعفة.

وأكد حمدى الليثى،أن عوائد الاستثمار فى الاتصالات كبيرة للغاية، حيث أنه يتم إنفاق 10 مليار جنيه ويدر 100 مليار جنيه.

 

وطالب نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، بوجود تشريعات قوية وآمنة تشجع على جذب المستثمرين.

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