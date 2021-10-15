تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة عزام وبيراميدز بالكونفدرالية

أقيم مساء اليوم بأحد فنادق العاصمة التنزانية دار السلام، الاجتماع الفني لمباراة عزام التنزاني وبيراميدز في بداية مشوار الفريق المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على عزام التنزاني بملعب عزام في الثانية ظهر السبت في ذهاب دور ال٢٢ من كأس الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، ومن الجهاز الإداري أحمد زاهر ومحمود حرب وشريف جمال، وعاطف شادي المنسق الإعلامي للفريق.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين في مباراة الغد، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل، في حين يظهر عزام صاحب الأرض اللون الأبيض ويرتدي حارسه اللون البرتقالي كاملا.

تم التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في المباراة وارتداء الماسك الطبي لمنع انتشار فيروس كورونا وتطبيق جميع البروتوكولات الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مع منع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية خلال اللقاء.

وتم الاستقرار على تحرك بيراميدز من فندق إقامته نحو ملعب المباراة في الحادية عشرة صباحا قبل المباراة بثلاث ساعات كاملة لنظرا لبعد المسافة بين فندق الإقامة وملعب المباراة مع توفير الأمن لمرافقة البعثة حتى مغادرتها لدار السلام.