"يويفا" يقبل استئناف مانشستر يونايتد ضد عقوبة إيقاف بيساكا في دوري الأبطال

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، قبول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” للاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة إيقاف لاعبه إيرون وان بيساكا.

وكان بيساكا قد تم إيقافه لمباراتين في دوري أبطال أوروبا، بعد تحصله على البطاقة الحمراء أمام يانج بويز السويسري، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ووافق “ يويفا” بحسب بيان نشره مانشستر يونايتد، على استئناف النادي الإنجليزي بتخفيض العقوبة من مباراتين لمباراة واحدة، ما يعني جاهزية بيساكا لمواجهة أتالانتا الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وجاء نص قرار الاتحاد الأوروبي كالآتي:" تم قبول الاستئناف المقدم من مانشستر يونايتد. وبالتالي، تم تعديل قرار هيئة الرقابة والأخلاق والتأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتاريخ 23 سبتمبر 2021 على النحو التالي:

"إيقاف لاعب مانشستر يونايتد، السيد آرون وان-بيساكا، للمباراة التالية (مباراة واحدة فقط) للنادي في منافسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للعب الخشن"."

وكان بيساكا قد غاب عن مباراة مانشستر يونايتد أمام فياريال الإسباني في الجولة الثانية، والتي انتهت بفوز رفاق رونالدو بهدفين لهدف.