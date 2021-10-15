بمشاركة نجوم هوليوود .. سيف عريبي يطلق برومو «باشا» من الجونة

في مفاجأة من العيار الثقيل يخوض المنتج العربي العالمي سيف عريبي تجربة سينمائية ضخمة من خلال فيلم " باشا" الذي يعد أول عمل عالمي من إنتاج عربي لشركتة "مقام" وبمشاركة عدد من نجوم "هوليوود" على رأسهم ميخائيل جوريفوي ويتصدر البطولة فنان مصري شهير لم يتم الكشف عنه حتى الآن .

وكشفت عريبي خلال تواجد بمهرجان الجونة السينمائي عن البرومو الأول لفيلم "باشا" عبر صفحته على حسابه علي إنستجرام وصفحة الفيس بوك معلقا بجملة : " "قدرك أن تكون باشا .. لن تستطيع أن تغير ذلك ولن تستطيع أن تهرب منه .. باشا قريبا".

وأشاد عدد من صناع السينما العالميين ممن كانو برفقة عريبي في الجونة بدقة واحترافيه العمل وتنفيذه بالاضافة الى حداثة فكرته التي من المتوقع أن تحدث تأثيرا قويا في إنتاجات الشرق الأوسط السينمائية التي ترقى للعالمية.

ويظهر البرومو بشكل تشويقي مبهر لمشاهد تخطف الأنظار تم تصويرها واخراجها بتقنيات ومواصفات السينما العالمية وهو ما يعد نقله وإضافة غير مسبقة للسينما العربية والمصرية .

كواليس تصوير فيلم باشا

تم تصوير معظم مشاهد "باشا" في ثلاثة دول هي مصر وروسيا والمجر بانتاح ضخم غير مسبق في الشرق الأوسط وهو ما يفسر سبب تغيب المنتج سيف عريبي عن مجال السينما لقرابة العامين حيت استغرق الإعداد للعمل الجديد العديد من الدراسات والحصول على الموافقات الأمنية للتصوير في هذه الدول بالإضافة إلى جلسات العمل للخروج بعمل متكامل يبرز قدرة السينما العربية في المافسة بقوة عالميا.

"باشا" يشارك في بطولته فنانا من كل بلد عربي وهو تأليف محمود حمدان وفضل توشنا ومن إخراج جمال السروى ومن المقرر الكشف عن تفاصيل العمل و الفنان المصري الشهير المشارك به من خلال مؤتمرا صحفيا يتم الإعداد له خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعد مشاركة النجم العالمى ميخائيل جوريفوي إضافة مميزة له حيث شارك في العديد من الأعمال التي تعد علامات في السينما الأمريكية منها “جسر الجواسيس “ من إخراج ستيفين سبيلبرج و فيلم “تخطى التتبع” من بطولة النجم العالمى جاكى شان.

جدير بالذكر ان آخر أعمال المنتج سيف عريبي آخر أعماله هو فيلم "١٢٢"، ومن قبله فيلمي "الهرم الرابع"و"القرد بيتكلم".