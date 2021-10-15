عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشاركة نجوم هوليوود .. سيف عريبي يطلق برومو «باشا» من الجونة

سيف عريبي
سيف عريبي

في مفاجأة من العيار الثقيل يخوض المنتج العربي العالمي سيف عريبي تجربة سينمائية ضخمة من خلال فيلم " باشا" الذي يعد أول عمل عالمي من إنتاج عربي لشركتة "مقام" وبمشاركة عدد من نجوم "هوليوود" على رأسهم ميخائيل جوريفوي ويتصدر البطولة فنان مصري شهير لم يتم الكشف عنه حتى الآن .

وكشفت عريبي خلال تواجد بمهرجان الجونة السينمائي عن البرومو  الأول لفيلم "باشا" عبر صفحته على حسابه علي إنستجرام وصفحة الفيس بوك معلقا  بجملة : " "قدرك أن تكون باشا .. لن تستطيع أن تغير ذلك ولن تستطيع أن  تهرب منه  .. باشا قريبا".

وأشاد عدد من صناع السينما العالميين ممن كانو برفقة عريبي في الجونة بدقة واحترافيه العمل وتنفيذه بالاضافة الى حداثة فكرته التي من المتوقع أن تحدث تأثيرا قويا في إنتاجات الشرق الأوسط السينمائية التي ترقى للعالمية.

ويظهر البرومو بشكل تشويقي مبهر لمشاهد تخطف الأنظار تم تصويرها واخراجها بتقنيات ومواصفات السينما العالمية وهو ما يعد نقله وإضافة غير مسبقة للسينما العربية والمصرية .

 

كواليس تصوير فيلم باشا

تم تصوير معظم مشاهد "باشا" في ثلاثة دول هي مصر وروسيا والمجر بانتاح ضخم غير مسبق في الشرق الأوسط وهو ما يفسر سبب تغيب المنتج سيف عريبي عن مجال السينما لقرابة العامين حيت استغرق الإعداد للعمل الجديد العديد من الدراسات والحصول على الموافقات الأمنية للتصوير في هذه الدول بالإضافة إلى جلسات العمل للخروج بعمل متكامل يبرز قدرة السينما العربية في المافسة بقوة عالميا.

 

"باشا" يشارك في بطولته فنانا من كل بلد عربي وهو تأليف محمود حمدان وفضل توشنا ومن إخراج جمال السروى ومن المقرر الكشف عن تفاصيل العمل و الفنان المصري الشهير المشارك به من خلال مؤتمرا صحفيا يتم الإعداد له خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعد مشاركة النجم العالمى ميخائيل جوريفوي إضافة مميزة له حيث شارك في العديد من الأعمال التي تعد علامات في السينما الأمريكية  منها “جسر الجواسيس “ من إخراج ستيفين سبيلبرج و فيلم “تخطى التتبع” من بطولة النجم العالمى جاكى شان.

جدير بالذكر  ان آخر أعمال المنتج سيف عريبي آخر أعماله هو فيلم "١٢٢"، ومن قبله فيلمي "الهرم الرابع"و"القرد بيتكلم".

عريبي سيف عريبي باشا فيلم فيلم باشا هوليوود

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع تتألق بفستان فرعوني في أول عرض أزياء تراثي|فيديو وصور

قرينة رئيس الوزراء تصل احتفالية عرض أزياء الملابس التراثية 

تفاصيل حفل مروان بابلو في المنارة بمشاركة شاب جديد والناظر

ترشيحاتنا

7 سنوات إنجازات غير مسبوقة لـ الرياضة في حكم الرئيس السيسي ..شاهد

سيكون قوة عظمى.. كلوب يعلق على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على "نيوكاسل"

حسام موافي: عملية القلب المفتوح متخوفش ونسبة النجاح 95%.. فيديو

وزير جديد للحج العمرة.. الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية

أخبار الزمالك| حقيقة اقتراب بن شرقي من الأهلي .. واكتساح أندية كينيا قبل مواجهة توسكر

جماجم وعظام بشرية تثير الرعب بطنطا|ألقاها مجهول في القمامة والمسئولون يكشفون مفاجأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

خاص| وزير التموين يكشف سؤال الرئيس السيسي بشأن محدودي الدخل قبل عامين

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

زعيم العصابة هارب من مؤبد .. مداهمة مزرعة لتدوير المخدرات بالمنوفية ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

نوستالجيا .. مش هتتخرس| قصة سد الحنك في مصر وسر اسمها

فيديو

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

فيديو جراف.. حزب الله والحكومة والبيطار.. ماذا يجري في لبنان؟

المزيد

ساحة رأي

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

مريم عيسي تكتب: مين ما بيحبش «حماقي»!

محمد شحتة يكتب: دار الإفتاء وأصحاب الهوى

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزكــــــاة

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

اﻟﻤﺰﻳﺪ