جماجم وعظام بشرية تثير الرعب بطنطا|ألقاها مجهول في القمامة والمسئولون يكشفون مفاجأة

ظهور جماجم بشرية في مقلب قمامة بطنطا في الغربية

الأهالي رجحوا نبش أحد القبور واستخرج هذه الجثث

الجهات المعنية تكتشف أنه هيكل تعليمي بلاستيكي القاه أحد طلاب كلية الطب

انتشر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الرعب والفزع بين أهالي محافظة الغربية خاصة مدينة طنطا، بعدما اظهر الفيديو عظام وجماجم بشرية ملقاة وسط كوم من القمامة بأحد الشوارع.

وبحسب أحد المواطنين ويدعى عبد الله غازي، أكد أن العشرات من أهالي بالمنطقة عثروا على جماجم وعظام بشرية ألقاها مجهول فى مقلب للقمامة بطريق شوبر بنطاق مركز طنطا.

ماذا قال الأهالي؟

ورجح الأهالي أن يكون أحد الأشخاص قام بحفر أحد القبور واستخرج هذه الجثث وألقى بها في العراء إما بسبب خلافات شخصية أو عائلية.

ورجح البعض الآخر أن يكون هناك شخص قام ببناء منزل على إحدى المقابر وألقى بهذه العظام في الطريق وهو ما يخالف الشرع وينتهك حرمة الأموات.

وقال محمد السيد أحمد أهالي المنطقة، أنه أثناء مروره بجوار مقلب القمامة بالمنطقة المذكورة عثر على بقايا عظام وجماجم بشرية وتم إبلاغ مركز الشرطة على الفور وإخطار الصحة والنيابة.

وكشف "عادل ابراهيم" أحد الأهالي، أن هذه العظام ميتة منذ 30 عاما تقريبا، ويظهر هذا في شكلها وتحللها مطالبا النيابة بدفن هذه الجثث في مدافن الصدقة بمعرفة الأهالي ويتم تكفين هذه الجثث مرة أخرى والصلاة عليهم ودفنهم.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد تلقي شرطة النجدة بلاغا من أهالي مدينة طنطا يفيد العثور على جماجم وهياكل وبقايا عظام بشرية بالقرب من حديقة الطفل بعد كافيه الإستاد أمام مخبز مكة.

وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية لمكان الواقعة لمعرفة المتسبب في ذلك.

وبعض فحص الجهات المعنية بالتنسيق مع مسؤولي المدينة، كشف عادل داوود رئيس حي أول طنطا تفاصيل العثور على بقايا عظام وجماجم في مقلب قمامة بطريق شوبر الدائري بدائرة الحي.

وأكد رئيس حي أول طنطا، أنها عبارة عن هيكل تعليمي بلاستيكي ألقاه أحد طلاب كلية الطب وليست عظام بشرية.

ودعا رئيس المدينة المواطنين للتأكد من أية معلومات أو أخبار قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" والتي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.