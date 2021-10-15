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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط ساعات مهربة وقطع غيار أعمال بترول مع راكب في المطار

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من الساعات وقطع غيار خاصة بأعمال البترول، قادم من دبي.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة بكميات كبيرة، قام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 280 ساعة يد و 116 قطعة غيار خاصة بأعمال البترول.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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