عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..جامعة طنطا ضمن أفضل 80 عربيا بـ تصنيف QS البريطاني .. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية بهذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة طنطا ضمن أفضل 80 جامعة عربية بـ تصنيف QS البريطاني

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أنه  تم إدراج  جامعة طنطا فى تصنيف QS الدولي للجامعات العربية وجاءت في المرتبة  71-80 عربيًا، مشيرًا إلى زيادة عدد الجامعات العربية المدرجة بالتصنيف لهذا العام إلى 184 جامعة بعد أن كان عددها في العام السابق 160 جامعة فقط.

 

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول عودة الأنشطة الرياضية بالجامعات
 

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا حول عودة الأنشطة الرياضية والبطولات في الألعاب الفردية والجماعية في الجامعات والمعاهد، خلال الأسبوع الأول للدراسة.

 

بنات جامعة عين شمس توضح الأوراق المطلوبة للحصول علي لقاح كورونا
قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  أنه سوف يتم غدا السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦ تطعيم طالبات المستوى الرابع للأقسام العلمية (ساعات معتمدة) بلقاح كورونا من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا و تطعيم الجرعة الثانية للطالبات فى موعدهم بالكارت و ذلك بدء من الساعة الثانية ظهرا و حتى الخامسة مساء و ذلك بالحجرة الذكية بالدور الأرضي بالمبنى الأدبي   .

 

تعليم الكبار بجامعة عين شمس: 7 أهداف للمركز ونشارك بقوة فى مشروع محو الأمية
 

تسعي جامعة عين شمس إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمى  على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ويهتم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالقضية القومية الخاصة بمحو الأمية، حيث تم إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض تحت عنوان مركز تعليم الكبار .

 

نوستالجيا .. كيف تغير الزي المدرسي على مر السنين | شاهد
وترجع بنا الذكريات الي أذهاننا شكل الزى المدرسي والذى يتمثل في المريلة للبنات،  قميص أبيض بأزرار حتى الرقبة وربطة عنق للأولاد، وحذاء أسود حيث كان ذلك هو الشكل التقليدي والمتعارف عليه لطلبة المدارس قديما، وظل يتطور بالتدريج الى أن وصل الى الزى الحالي وهو التي شيرت والبنطلون.

 

تنسيق الجامعات 2021 .. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية بهذا الرابط
 

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021، ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

ترشيحاتنا

قطعوا عليه النور.. عمرو أديب يعلق على استعراض محمد رمضان بمهرجان الجونة

وول ستريت تغلق مرتفعة مع استمرار النتائج القوية للبنوك

كدمات بجسده.. تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث خطير

هدف مبابي في نهائي دوري الأمم الأوروبية يثير الجدل في التحكيم

روسيا تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية

أخبار البرلمان| القانون يحظر إنشاء مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي دون ترخيص .. وبرلمانيون يطالبون بإستغلال مياه الأمطار بالشكل الأمثل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ