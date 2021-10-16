أخبار التعليم..جامعة طنطا ضمن أفضل 80 عربيا بـ تصنيف QS البريطاني .. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية بهذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة طنطا ضمن أفضل 80 جامعة عربية بـ تصنيف QS البريطاني

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أنه تم إدراج جامعة طنطا فى تصنيف QS الدولي للجامعات العربية وجاءت في المرتبة 71-80 عربيًا، مشيرًا إلى زيادة عدد الجامعات العربية المدرجة بالتصنيف لهذا العام إلى 184 جامعة بعد أن كان عددها في العام السابق 160 جامعة فقط.

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول عودة الأنشطة الرياضية بالجامعات



استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا حول عودة الأنشطة الرياضية والبطولات في الألعاب الفردية والجماعية في الجامعات والمعاهد، خلال الأسبوع الأول للدراسة.

بنات جامعة عين شمس توضح الأوراق المطلوبة للحصول علي لقاح كورونا

قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم غدا السبت الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦ تطعيم طالبات المستوى الرابع للأقسام العلمية (ساعات معتمدة) بلقاح كورونا من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا و تطعيم الجرعة الثانية للطالبات فى موعدهم بالكارت و ذلك بدء من الساعة الثانية ظهرا و حتى الخامسة مساء و ذلك بالحجرة الذكية بالدور الأرضي بالمبنى الأدبي .

تعليم الكبار بجامعة عين شمس: 7 أهداف للمركز ونشارك بقوة فى مشروع محو الأمية



تسعي جامعة عين شمس إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ويهتم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالقضية القومية الخاصة بمحو الأمية، حيث تم إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض تحت عنوان مركز تعليم الكبار .

نوستالجيا .. كيف تغير الزي المدرسي على مر السنين | شاهد

وترجع بنا الذكريات الي أذهاننا شكل الزى المدرسي والذى يتمثل في المريلة للبنات، قميص أبيض بأزرار حتى الرقبة وربطة عنق للأولاد، وحذاء أسود حيث كان ذلك هو الشكل التقليدي والمتعارف عليه لطلبة المدارس قديما، وظل يتطور بالتدريج الى أن وصل الى الزى الحالي وهو التي شيرت والبنطلون.

تنسيق الجامعات 2021 .. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية بهذا الرابط



حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021، ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 من خلال هذا الرابط اضغط هنا .