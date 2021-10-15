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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء فاعليات بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح

أسماء الفائزين فى بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح

انتهاء فاعليات بطولة
انتهاء فاعليات بطولة الشطرنج بمطروح

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح والمقيمة دوليا من الاتحاد الدولي للشطرنج اسماء الفائزين بالمسابقة .
 

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حيث فاز اللاعب محمد عزت مصري الجنسية بالمركز الأول 7.5 نقطة، اللاعب أدهم فوزي مصري الجنسية فاز بالمركز الثاني ب 7.5 نقطة، اللاعب أحمد علاء مصري الجنسية فاز بالمركز الثالث ب 7.5 نقطة، بينما فاز simantsev mikhail اوكراني الجنسية ب 7 نقطة .
 
وفى بطولة  الناشئين  تحت 16 سنه فاز " مايكل مجدي حصل علي المركز الاول ب 6.5 نقطة، يحي عزب حصل علي المركز الثاني ب 6.5 نقطة، أحمد تامر حصل علي المركز الثاني ب 6 نقاط " وجميعهم مصريين الجنسية . 
 
وفازت "  يارا علام بأول سيدات، نهي محمود ثاني سيدات، ريم عزب ثالث سيدات " وجميعهم مصريين الجنسية  .

و تم تكريم الفائزين وتسليمهم جوائز المسابقة المالية  يتم توزيع الجوائز علي اللاعبين  من 1000 دولار وحتي 200 دولار .
 
يذكر ان بطولة آل الخيارى الدولية للشطرنج بمطروح مقيمة دوليا من الاتحاد الدولي للشطرنج وتحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .


و قد انطلقت فاعليات البطولة، الجمعة الماضية، بمشاركة   182 لاعب من 8 دول  مختلفة من بينهم مصر.و أن البطولة عبارة عن 9 جولات بالنظام السويسري "10 دقائق لكل لاعب" واستمرت  علي مدار 9 ايام.

انتهاء فاعليات بطولة الشطرنج بمطروح
انتهاء فاعليات بطولة الشطرنج بمطروح
انتهاء فاعليات بطولة الشطرنج بمطروح
انتهاء فاعليات بطولة الشطرنج بمطروح
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