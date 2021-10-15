حماية نهر النيل: إزالة 68500 مخالفة وأمامنا 51 ألف أخرى

كشف المهندس أيمن نور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، آخر تطورات استجابة الإدارة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإزالة التعديات على نهر النيل.

أضاف أيمن نور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه يتم العمل وفقا لخطة قوية جدا في أمر إزالة تعديات على نهر النيل، مضيفا انه خلال الأسبوعين الماضيين تم تنفيذ إزالة 485 مخالفة على نهر النيل.

وأكد المهندس أيمن نور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، أن هذه التعديات تعوق سير المجرى المائي لنهر النيل، مشير إلى أن البعض يزرع على تعديات نهر النيل للحصول على أرض خصبة.

وأضاف المهندس أيمن نور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، أن التوجيهات الرئاسية كانت قوية وواضحة في هذا الملف وإزالة كل المخلفات وكانت الرسالة واضحة ان الأمر ليس به أي رجوع مهما حدث.

وتابع المهندس أيمن نور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، أن ٦٨٥٠٠ مخالفة تم إزالتها وامامنا ٥١ ألف مخالفة متبقية نعمل على إزالتها، موضحا انه كلها تعديات على نهر النيل فقط، ومتبقي ١٠٠ ألف تعدي أخرى على المجرى المائي غير نهر النيل.