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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يخوض معارك شرسة ضد الحوثيين بجبهة الكسارة في مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، أن قواته ألحقت خسائر بجماعة الحوثيين، خلال قصف في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، عبر مركزها الإعلامي على "فيسبوك"، إن "قصفاً مدفعياً للجيش وغارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة جنوب مأرب".

وأضافت أن "القصف المدفعي والجوي كبد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وأضاف الجيش اليمني أن قواته تخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في جبهة الكسارة بمأرب .

واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، جماعة الحوثيين بـ "مواصلة تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار".

التحالف العربي بقيادة السعودية يشن 40 ضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن

التحالف العربي ينفذ 36 عملية عسكرية تستهدف 11 آلية و150 حوثيًا في اليمن

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم، شن 40 ضربة عسكرية استهدفت آليات وعناصر المليشيات الحوثية في منطقة العبدية في اليمن خلال 24 ساعة.

وقال التحالف في بيان، إن “عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا حوثيا”، وفقا لقناة “العربية”.

 

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