نطاق الطعن بالنقض.. المحكمة توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو نطاق الطعن بالنقض.

جاء في حيثيات الحكم إن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا يتسع لغير الحكم المطعون فيه والذي يستهدف الطاعن نقضه. وإذ كان البين من صحيفة الطعن أن أسبابه قد تعلقت بما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوي الأصلية المقامة من الطاعن لرفعها من غير ذي صفة دون أن تتطرق للنعي عليه فيما قضي به بشأن عدم قبول التدخل المبدئ من المتدخل هجومياً ، وبالتالي فلا يتسع الطعن الماثل للحكم الأخير ولا على الطاعن إن لم يختصمه في طعنه، ومن ثم يضحي الدفع قائماً علي غير أساس.