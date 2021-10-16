ينشر موقع "صدى البلد”، أسعار اللحوم البلدي، اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، في محلات الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

سجلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز ما بين 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 - 170 جنيها.

سعر اللحم الجملي

تراوح سعر اللحم الجملي بين 100- 120 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 - 140 جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي

تراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 130 - 160 جنيها، والكبدة الضأن بين 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب بين 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي بين 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك بين 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140- 160 جنيها للكيلو، في حين تراوح سعر الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو.