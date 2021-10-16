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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فايق: لا بد النظر للقيمة التي وصل إليها محمد صلاح الآن من مكانة بين كبار لاعبي العالم

محمد صلاح
محمد صلاح

قال الإعلامي أحمد فايق، إن شبكة “سي إن إن” قامت بعمل مقارنة بين محمد صلاح نجم منتخب مصر، وتييري هنري النجم التاريخي لفريق أرسنال ومنتخب فرنسا، وأكدت أن صلاح وفقاً للأرقام والإحصائيات هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

 

وأضاف أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج “مصر تستطيع” عبر فضائية “دي ام سي”، أن من يتحدث عن زيادة قيمة راتب محمد صلاح يجب أن ينظر إلى القيمة التي وصل إليها محمد صلاح الآن من مكانة بين كبار لاعبي العالم..

 

وتابع أحمد فايق، أن محمد صلاح كان يجب أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم بعام 2017.

 

من أفضل لاعبي العالم.

وأشار مقدم برنامج "مصر تستطيع إلى أن صلاح يعد الآن من أفضل لاعبي العالم.

 

أحمد فايق محمد صلاح تييري هنري أرسنال ومنتخب فرنسا

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