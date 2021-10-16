هدف مبابي في نهائي دوري الأمم الأوروبية يثير الجدل في التحكيم

تُوج منتخب فرنسا يوم الأحد الماضي ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف.

مباراة انتهت منذ قرابة الأسبوع، لكن تبعاتها مازالت مستمرة، وخاصة بسبب هدف كيليان مبابي الذي منح منتخب فرنسا اللقب، ولكن لماذا؟

هدف مبابي جاء بعد أن تلقى تمريرة حاول إيريك جارسيا مدافع المنتخب الإسباني إبعادها لكنه لم يلمس الكرة، لتصل لكيليان والذي كان متقدمًا على اللاعب، وبعد العودة لتقنية الفيديو، تم احتساب الهدف، وسط حيرة وغضب من لاعبي المنتخب الإسباني، فاللاعب بالفعل كان في موقف تسلل.

الحكام استندوا في قرارهم إلى أن جارسيا تدخل في اللعبة بمحاولته اللحاق بالكرة، وهو قرار جديد تمت إضافته في قانون حالات التسلل.

الإعلام والجمهور الإسباني لم يرتضيا بذلك الأمر، كذلك محللي ومتابعي كرة القدم طالبوا بتغيير تلك القاعدة، واعتبروا المنتخب الإسباني قد ظُلم.

وأكدت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بأن هدف مبابي صحيحًا بحسب القاعدة الجديدة المضافة في قوانين حالات التسلل.

وقال روبرتو روسيتي، رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي : لقد قمت بتحليل ⁦‪هدف‬⁩ ⁦‪مبابي‬⁩ لمنتخب فرنسا أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية."

‏وأضاف :"من الواضح أن اللعبة سليمة وأن الحكم كان على صواب بعدم إحتساب تسلل".

وبحسب التقارير الصحفية، فأن الاتجاه في الفيفا لتعديل ذلك القانون، إذًا فالحالة سلي بحسب القوانين الحالية، لكن حتى الفيفا ربنا يرى بأنه قانون غير منطقي، ظلم المنتخب الإسباني