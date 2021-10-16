بسبب السرطان.. طفلة تفقد بصرها وتحفظ القرآن كاملا.. شاهد

قالت الطفلة حنين أشرف ، إنها من محافظة الشرقية و تبلغ من العمر 12 عام فى الصف الأول الإعدادى ومتفوقة فى دراستها وتمتلك اثنين من الإخوة .



وأضافت الطفلة حنين أشرف ، خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة، أنها ولدت مبصرة ولا تعانى من أى مشاكل صحية ولكنها عانت مؤخرا من ضعف البصر انتهى بضمور فى عصب العين بعد إصابتها بالسرطان .

وأشارت الطفلة حنين أشرف، إلى أن بعد إصابتها بالسرطان تناولت جرعات الكيماوى نتج عنه سقوط شعرها وبعد انهائها لعدد الأربع جرعات أخبرها الطبيب بتجمع الورم فى الكلى وسيتم إجراء عملية لاستئصال هذا الورم .



وتابعت الطفلة حنين أشرف، انه بعد إجرائها عملية استئصال هذا الورم حصلت على أربع جرعات أخرى من الكيماوى وتم عمل اشعة وفحوصات عديدة لمتابعة حالتها الصحية .

وأوضحت الطفلة حنين أشرف ، إنها بدأت حفظ القرآن الكريم فى عمر الثالثة والنصف وتمت حفظه خلال 3 سنوات وكان الأمر يسير عليها ويحفزها على الاجتهاد فى دراستها ودعمها فى تحصيلها وتفوقها الدراسى .