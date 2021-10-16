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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتنين كفاية.. حملة وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم الأسرة

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت وزيرة التضامن الأجتماعي نيفين القباج، إنه عند البدء في حملة  "اتنين كفاية " كنا نستهدف تكافل و كرامة فقط  و من ضمنهم مليون أسرة معظمهم من الوجه القبلي " الصعيد" ، ومن ثم قررنا أستهداف الاجيال الصغيرة مثل الأمهات الصغيرات، للقدرة على عمل وسائل تنظيم أسرة و صحة إنجابية.

 

وأضافت "نيفين القباج" خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه يوجد في هذه الحملة جزء خاص بالوعى وجزء خاص بالخدمات، قائلةً:" أحنا كوزارة تضامن و تحت مظلتنا جمعيات أهلية بقينا نعمل عيادات "اتنين كفاية" في جمعيات أهلية في الأماكن المزدحمة واللي مش مكفية أن الوحدة الصحية تقدر تعطيها الخدمة أو أن الوحدة الصحية بعيدة فا بنقرب المسافة".

 

وتابعت:" أحنا عايزين بقدر الأمكان نوائم الخدمات علشان تقرب للست فا تستسهلها"، منوهةً إلى أنه يوجد برنامج كبير لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية وزارة التضامن.

وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج حملة اتنين كفاية معكم منى الشاذلى الصعيد

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