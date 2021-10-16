سيده طنطاوية تجذب جيرانها بتفسير الأحلام لرسم البسمة علي وجوههم

شهدت منطقة ترعة الشيتي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية توافد العشرات من السيدات علي منزل عائلة الحاجة "ملك محمود" سيدة في العقد الخامس من العمر من أجل الحصول علي تفسير لأحلامهم ورؤوياهم التي يروها خلال حياتهم .

فضلا عن فترات نومهم طوال الأسابيع الماضية وهو ما دفع إلي تدشين مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك من أجل التواصل وسماع أحلامهم بشكل فعال وهو ما ترك أثر إيجابيا وسعاده لدي نفوسهم خلال الأونة الأخيرة .



وكانت "صدي البلد " أجرت بث مباشر مع الحاجه "ملك" أثناء عقدها جلسه مع عدد من السيدات من الجيران والأحبه سعيا في إيجاد تفسير لأحلامهم ورؤياهم .

وأكدت السيدة الخمسينية أنها احترفت تجربة تفسير الاحلام والرؤيء طوال العشر السنوات الأخيرة لكل الناس مشيرة بقولها "الحمد لله رغم اني مش حاصلة علي مؤهل عال أو متوسط إلا إن ربنا أنعم عليا برسم البهجة لكل الناس من خلال تفسير أحلامهم دون الحصول علي أي مقابل مادي ".



وأشارت بقولها "ابنائي دشنوا صفحه والجروب علي موقع التواصل الاجتماعي فس بوك للتواصل وسماع رؤي كافة رواد السوشيال ميديا " .



كما اختتمت بقولها " انصح كل أسرة مصرية وعربية بالتحلي بالإيمان والتقوي وأداء الصلاة في وقتها مع مراعاة قراءة القرأن الكريم وتلاوة الحديث الشريف " مضيفة أن هناك افراح وسعاده الغامرة تنتاب كل شاب أو فتاه او سيده ورجل من أفراد الأسرة والعائلة من محافظات الدلتا والجمهورية مؤكده أنها سخرت حياتها من أجل تفسير أحلام وروىء الجميع ابتغاء وجه الله عز وجل.