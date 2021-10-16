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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود العدل: مصر تمتلك مقومات كبرى لتصدير العقارات

صدى البلد

قال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة «إم بى جى» للتطوير العقارى، أن تصدير العقارات أهم تجارة عالمية حاليا ويبلغ حجمها 2 تريليون دوار سنويا.


وأوضح محمود العدل خلال حواره مع برنامج “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم حنان موج، أن تصدير العقارات يقصد به بيع الوحدات بمختلف فئاتها لشخص أجنبي أو شخص مصرى يعيش خارج مصر.


ولفت محمود العدل إلى، أن مصر تمتلك مقومات كبرى لتصدير العقارات، حيث أن الجالية المصرية فى الخارج تتخطى 12 مليون إضافة إلى أكثر من 5 ملايين أجنبى يعيش على أرض مصر، هذا بخلاف المدن الجديدة التى أنشأتها الدولة.

 

وأشار محمود العدل، أن إسبانيا وتركيا واليونان أكثر الدول التى تصدر عقارات، وأكثر الدول التي تستثمر فى العقارات هى إنجلترا ودول الخليج.


 

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