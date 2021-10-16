مشهد صادم.. أسد يلتهم قردة وهي تحتضن رضيعها

كشفت لقطات صادمة لحظة تشبث قرد صغير "عاجز" بأمه الميتة وهو يتدلى من فم أسد جائع يزن 400 رطل.

اسد يلتهم قردة ورضعها

التقط دليل رحلات السفاري الفوتوغرافية هندري فنتر ، 60 عامًا ، من جنوب إفريقيا الصور في محمية Zimanga Private Game Reserve من مسافة 65 قدمًا فقط.

اسد يلتهم قردة ورضعها

في غضون أقل من دقيقة ، يظهر الأسد الجائع وهو يمسك القرد ميت بأنيابه والتهمه ، وفي إحدى الصور ، كان القرد الصغير الذي يبلغ وزنه رطلًا واحدًا يحدق بائسة أسفل عدسة الكاميرا وهو يمسك بما تبقى من جسد والدته المبلل بالدماء ، وكلاهما يحمله الأسد.

اسد يلتهم قردة ورضعها

تظهر صورة أخرى انثى اسد وهي تحاول الانضمام إلى الاسد الاخر لتخطف القرد الرضيع المتشبث بجسد امه الميتة وتقدم على التهامه.

