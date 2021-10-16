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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد صادم.. أسد يلتهم قردة وهي تحتضن رضيعها

أسد يلتهم قردة ورضعها
أسد يلتهم قردة ورضعها

كشفت  لقطات  صادمة لحظة تشبث قرد صغير  "عاجز" بأمه الميتة وهو يتدلى من فم أسد جائع يزن 400 رطل.

اسد يلتهم قردة ورضعها

التقط دليل رحلات السفاري الفوتوغرافية هندري فنتر ، 60 عامًا ، من جنوب إفريقيا الصور في محمية Zimanga Private Game Reserve من مسافة 65 قدمًا فقط.

اسد يلتهم قردة ورضعها

 في غضون أقل من دقيقة ،  يظهر الأسد الجائع وهو يمسك القرد ميت بأنيابه  والتهمه ، وفي إحدى الصور ، كان القرد الصغير الذي يبلغ وزنه رطلًا واحدًا يحدق بائسة أسفل عدسة الكاميرا وهو يمسك بما تبقى من جسد والدته المبلل بالدماء ، وكلاهما يحمله الأسد.

اسد يلتهم قردة ورضعها

 

تظهر صورة أخرى  انثى اسد وهي تحاول الانضمام إلى الاسد الاخر  لتخطف القرد الرضيع المتشبث بجسد امه الميتة وتقدم على التهامه.
 

قرد صغير أسد تحتضن منوعات اخبار ترفيه

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