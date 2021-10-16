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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد أبو عاصي: تحديد النسل جائز شرعاً

محمد أبو عاصي
محمد أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، إن القرأن الكريم له جانبان جانب نظري و جانب متمثل في التلاوة ، أما الجانب العملي فلم نحسن تطبيقه، موضحاً أن القرأن الكريم نجد أحكامه عامة و مرنة تختلف تفسيراته حسب الزمان و المكان.

 

وأضاف "محمد سالم" خلال لقائه ببرنامج" أخر النهار" المذاع على قناة" النهار"، أن فوائد البنوك انتشر عنها أنها حرام و لكن التشريع الإسلامي مبني على مصلحة الإنسان ،مؤكداَ أن القرأن هو خطاب الله للإنسان فلا يمكن أن يخاطب الله الإنسان بما لم يحقق مصلحته في الحياة.

 

وتابع " أبو عاصي"، أن كل أوامر الله فيها مصلحة و منفعة للإنسان و تحقق له السعادة ، منوهاً إلى أن العلماء أجازوا فوائد البنوك اعتباراً أنها مضاربة، منوهاً إلى أنه لم يتجدد الخطاب الديني حتى يتم تحديد المفاهيم المختلطة عند الناس.

 

 وأشار إلى أن تحديد النسل جائز شرعاً،مسترسلاً:" العلماء عبر التاريخ قسمين: عالم علمه أكبر من عقله و عالم عقله أكبر من علمه".

محمد سالم أبو عاصى القران الكريم فوائد البنوك التشريع الإسلامي الخطاب الديني

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