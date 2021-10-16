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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استخراج موبايل من معدة مريض ..كيف تعامل الأطباء مع الحالة؟|شاهد

استخراج هاتف محمول
استخراج هاتف محمول من معدة مريض بالمستشفى الجامعي بأسوان

أستقبل مستشفى أسوان الجامعى مساء الجمعة مريض يشتكى من آلام شديدة فى البطن، وبالعرض على الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى وجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى أسوان الجامع أنه تم تقديم أوجه الرعاية الطبية للمريض الذي كان يتألم بشدة عند استقباله بالمستشفى الجامعي وأجريت له أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء.

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وأشار أشرف معبد بأن الأطباء قرروا فتح غرفة العمليات فوراً لإنقاذ حياة المريض، وعلي الفور أجرى طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي، ونجحوا فى استخراج جسم غريب من معدته، وتبين أنه هاتف محمول،  لتكون هذه بمثابة واقعة غريبة،  وهي الأولي من نوعها بالنسبة إلي الحالات المترددة علي المستشفى الجامعي. 

وأوضح الدكتور معبد أنها الواقعة الأولى من نوعها التي يقوم فيها مريض بمستشفى أسوان الجامعى بإبتلاع هاتف محمول حيث أن الهاتف ظل فى معدة المريض منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجداً داخل معدته مما أدى إلى حجب الطعام، إلا أن أنقذه الأطباء، ووجه شكره لفريق الجراحة الطبي وإدارة المستشفى الجامعي.

هذا وسوف تنطلق غداً الأحد 17 أكتوبر 2021 فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس بأسوان برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 وسوف تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة برنامجا فنيا منوعا إحتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس فى الفترة من ١٧ إلى ٢١ أكتوبر الحالى. 

وستشارك فى الاحتفال عدد من الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى وهى فرق "أسوان، الأنفوشى، المنيا، المنصورة، كفر الشيخ، قنا، الوادى الجديد" للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقتى "توشكى، شلاتين" التلقائيتين، بجانب فرقة النيل للآلات الشعبية. يقام الاحتفال بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان "مسرح فوزى فوزى الصيفى، قصر ثقافة "توشكى، كوم امبو، أبو سمبل، حسن فخر الدين، دهميت، كركر،السباعية، الرديسية"، بيت ثقافة "نجع الفرس بغرب أسوان، كلابشة".

وكان قد شهد كورنيش النيل بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء الخميس تنظيم كرنفال مشي للمكفوفين بالتزامن مع اليوم العالمى للعصا البيضاء والذى يجرى الإحتفال به منتصف أكتوبر من كل عام.

وإنطلقت مسيرة العصا البيضاء للمكفوفين، من أمام معبد كوم أمبو واستمرت بطريق كورنيش النيل، بمشاركة عدد كبير من المكفوفين بمحافظة أسوان ومحافظات الصعيد المجاورة، حاملين بأيديهم العصا البيضاء وعلم مصر.

استخراج هاتف محمول من معدة مريض بالمستشفى الجامعي بأسوان 
استخراج هاتف محمول من معدة مريض بالمستشفى الجامعي بأسوان 
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