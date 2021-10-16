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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مايك تايسون يعترف بأن الماريجوانا خلصته من الإدمان

مايك تايسون
مايك تايسون

كشف الملاكم العالمي "مايك تايسون" كيف تمكن  من السيطرة على ادمانه عبر تعاطيه الحبوب المخدرة والماريجوانا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" نسب أسطورة الملاكمة الفضل إلى المهلوسات في مساعدته على إنهاء أسلوب حياته  كمدمن، والعودة إلى المكان الذي كان قادرًا فيه على العودة إلى الحلبة للمشاركة في معركة استعراضية العام الماضي.

 

اشتهر تايسون بالحفلات الصاخبة والغريبة في ذروة حياته المهنية ، واستمر أسلوب حياته الفخم لفترة طويلة بعد تقاعده من الرياضة.

و في عام 2007 أدين بحيازة الكوكايين ، وهو عقار كان قد اعترف في السابق بأنه مدمن عليه.

 

ولكن بحلول عام 2016 ، تخلى عن هذا المخدر وتوقف أيضًا عن شرب الكحول ، ولجأ بدلاً من ذلك إلى الماريجوانا والمخدرات للاستخدام العلاجي.
 

 يعزو تايسون ، البالغ من العمر 55 عامًا ، الفضل في هذا التغيير إلى سبب تمكنه من تغيير مسار حياته.
 

مايك تايسون الماريجوانا الإدمان الملاكم العالمي منوعات ترفيه

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