هل تندلع حرب عالمية ثالثة بين واشنطن وبكين؟.. صحيفة صينية توضح

تقترب الصين والولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى من صدام عسكري كبير حول تايوان.



تحذير جلوبال تايمز، وهي صحيفة صينية ينظر إليها على أنها صوت القيادة الصينية ، من أن هجومًا على تايوان يمكن أن يأتي "في أي وقت" ، وأن القوات الأمريكية ستكون الهدف الأول.

فيما ساد سلام غير مستقر على مدى السبعين عاما الماضية ، حيث اوضحت جلوبال تايمز إن الغزو أصبح "خيارا واقعيا بشكل متزايد".

منذ عام 1949 ، وصفت تايوان نفسها كدولة مستقلة، لكن الحكومة الصينية تؤكد أنها مقاطعة انفصالية تتبع لها.



ووصفت افتتاحية جلوبال تايمز المكونة من 1000 كلمة حكومة الرئيس تساي إنغ وين بأنها "انفصالية" وتقول إن "البر الرئيسي له الحق في شن ضربات عسكرية ضدهم في أي وقت".

وتحذر الصحيفة الصيبنية بأنه إذا تدخلت الولايات المتحدة فإنها ستواجه خسائر "لا تطاق" مضيفه: "يجب أن نجعل واشنطن تفهم أنها تلعب لعبة خطيرة من المقرر أن تشعل النار في نفسها وتخاطر بحياة الجنود الأمريكيين الشباب".