اليوم أولي محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين لتورطهم بتلقي رشوة 400 ألف جنيه

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اولي جلسات محاكمة رئيس حى مصر القديمة و ٨ أشخاص آخرين لتورطهم بتلقي رشوة مالية 400 الف جنية من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي.

وكانت أحالت نيابة الأموال العامة رئيس حى مصر القديمة و ٨ أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات لتورطهم بتلقي رشوة مالية.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تلقي رشوة واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وتلقي أموال دون وجه حق، وإهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها.

وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تلقي رئيس حي مصر القديمة رشوة، وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم الحصول على الأذونات القانونية اللازمة من النيابة العامة لتسجيل مكالمات للمتهم تمهيدا للقبض عليه.

وكشفت التحقيقات قيام رئيس الحي بالحصول على رشوة 400 ألف جنيه من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، تم جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بـ المتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، اعتياد رئيس الحى ذلك الإجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، اُلقى القبض عليه متلبسًا بتقاضي المبلغ المالي من مُتعهد القمامة.