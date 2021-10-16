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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز سقارة ينفذ 4 دورات تدريبية لتأهيل 131من العاملين بالإدارة المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم السبت، 4 دورات تدريبية هى أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية  Gis ، و برنامج ادارة المشروعات Pmp ، واعداد المخططات التفصيلية و الأحوزة العمرانية للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط العمرانى .

إضافة الى دورة تنمية مهارات القيادة فى مجال التنمية الإقتصادية فى المحليات للإسراع بالتنمية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس مجالس المدن والأحياء ويستفيد من الدورات 131 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالإهتمام  بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية.


وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية الدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية مشيراً الى أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، و أيضاً اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات وتعزيز القدرات على منافسة الآخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها فى تطوير الخدمات .


من ناحية أخرى ، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة الخميس الماضي ، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هى تصميم الجرافيك و الانفوجرافات ، وتصميم الشبكات Network Design ، و تنمية القدرات الشخصية والقيادية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء ، و دورة اللغة الإنجليزية التى استمرت على مدار أسبوعين و استفاد من هذه الدورات ١٢٩ متدرباً من جميع المحافظات .

مركز سقارة وزير التنمية المحلية دورات تدريبية محمود شعراوي الإدارة المحلية

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