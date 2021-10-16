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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين .. قرار هام لوزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين

البحرين
البحرين

وضعت وزارة التربية والتعليم البحرينية معايير جديدة استثنائية لصرف علاوة تمديد الدوام الدراسي لمعلّمي المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بعد توقّف صرفها بسبب ظروف جائحة كورونا وتحوّل التعليم إلى الأونلاين وإيقاف نظام البصمة في تسجيل الحضور والانصراف.


وذكرت  وزارة التربية والتعليم البحرينية في ردّها على طلب نيابي بأن إيقاف صرف العلاوة مؤقت، أن المعايير الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لاستئناف الصرف باتت في عهدة جهاز الخدمة المدنية للموافقة عليها ليتسنّى للوزارة إعداد أسماء المستحقين للمكافأة وبيان عدد ساعات الاستحقاق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية ومالية لصرفها.


وأكدت  وزارة التربية والتعليم البحرينية أن المعلّم يحظى بكل عناية ورعاية باعتباره الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام التعليمي، ولذلك سعت وزارة التربية والتعليم، في ظل تطبيقها لبرنامج تحسين الزمن المدرسي في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، إلى منح معلّمي المرحلتين الإعدادية والثانوية ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق المكافأة المالية لتحسين الزمن المدرسي تعويضًا ماليًا عن ساعات تحسين الزمن المدرسي.

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ولفتت إلى أن توقّف صرفها جاء بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة للتصدي لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" وتحول عدد كبير من المعلمين والمعلمات في المدارس إلى العمل من المنزل أو العمل بنظام التناوب بينهم، وإيقاف نظام البصمة التزام والتحوّل إلى توقيع الحضور والانصراف ورقيًا.

البحرين وزارة التربية والتعليم ملك البحرين جائحة كورونا صرف العلاوة

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