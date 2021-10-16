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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. احتفالية القبائل العربية بنصر أكتوبر المجيد بحضور وزير الشباب والرياضة

احتفالية القبائل
احتفالية القبائل العربية

عرض برنامج " صباح البلد “ ، والمذاع على فضائية ”صدى البلد " تقريرا عن الاحتفالية التي نظمتها القبائل العربية احتفالا بالذكرى الـ 48 لنصر حرب أكتوبر .

وجاء في التقرير أن مجلس القبائل والعائلات المصرية أقاموا احتفالية شعبية ضمت جميع القبائل بمحافظات الجمهورية ، وكيفية دعمها للدوله المصرية في الفترات العصيبة للدولة ، دون النظر لمجابهة الصعوبات ، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي ، وعدد من كبار الإعلاميين .

وقال محمد مبارك الرشيد ، ممثل قبيلة الرشايدة : إن نصر أكتوبر يمثل التحام جميع أبناء الشعب المصري ، وأبناء القبائل العربية مع الجيش المصري ، مشيرا إلى أن القبائل العربية قامت بدور بارز مع الجيش المصري في نصر حرب أكتوبر .

ومن جانبه قال محمد سالم ، مساعد أمين تنظيم حزب حماة الوطن ، إن جميع القبائل من كافة المحافظات مشاركة في الفعالية .. وأهلي شمال سيناء بيأكدوا للجيش المصري أنه وراه وفي ظهره .

وقال وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي : لما بنفتكر نصر أكتوبر يبقا رمز الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وهو رجل الحرب والسلام ، ودايما القائد هو المرتبط بالقرار .

وقال القس "أثناسيوس رزق " : إن الاحتفالية تشعر أن البائل العربية متحدين سويا ويعلموا تماما ما يحدث في الساحة المصرية من الإنجازات ، وهي بمثابة حلقة تأييدية للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

القبائل العربية برنامج صباح البلد مجلس القبائل والعائلات المصرية توك شو نصر اكتوبر

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