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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للتغذية.. نصائح للأكل الصحي أثناء جائحة فيروس كورونا

صدى البلد

يحتفل العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للتغذية، ويعتبر تناول التغذية الصحيحة لضمان صحة الجسم أمرًا بالغ الأهمية و بالأخص خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يجب أن نتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للغاية وأن نحافظ على يوم الأغذية العالمي الذي لا تشوبه شائبة اليوم 16 أكتوبر ، دعونا نلقي نظرة على بعض من الأطعمة الصحية ..

 

نصائح لتغذية صحية أثناء جائحة فيروس كورونا 

 

كشف موقع news18، عن بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها لكي تساعدك على تقوية المناعة و الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد..

 

-لابد من ممارسة عادات الأكل النظيفة والصحية ، قم بتضمين الفواكه الموسمية الطازجة (الجير والبطيخ والرمان والبرتقال والتفاح والأفوكادو) في نظامك الغذائي لتقوية مناعتك.


-اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على ما يكفي من الخضروات الورقية (السبانخ والبروكلي واللفت) والبقوليات (العدس والفول) والحبوب الكاملة (الذرة والدخن والأرز) والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان والمكسرات.


- الفواكه والخضروات من الأطعمة المعززة للصحة والغنية بمضادات الأكسدة المليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تقلل من مخاطر الالتهاب والالتهابات والأمراض المزمنة لأنها تجعلك أقوى.


- تناول وجبات خفيفة صحية
تخلص من تلك الأطعمة غير الصحية والدهنية والنشوية (رقائق البطاطس والبطاطا المقلية والبسكويت) واجعل من تناول المكسرات واللبن المحمص عادة ، فواكه مجففة، تناول المكسرات والفواكه الجافة المغذية مثل اللوز والجوز والزبيب والفستق والفول السوداني لأنها تقوي مناعة كبيرة.

-الحد من تناول السكر
لا تستسلم لرغباتك الشديدة في تناول السكر، تنص منظمة الصحة العالمية على أنه من السكريات الحرة (6 ملاعق كبيرة) يجب أن يحصل البالغون على أقل من 5٪ من إجمالي مدخولهم من الطاقة، لذا اشبع أسنانك بالحلويات بالفواكه الطازجة لأنها أفضل بديل لك للبقاء لائق بدنيا، استبدل السكر ب العسل.

 

-مراقبة حصتك الغذائية 
لا تفرط في الأكل  واجعله روتينًا لتناول الطعام في الوقت المحدد ، كل يوم.


-قم بالتبديل إلى الأطعمة المصنوعة في المنزل 
قل لا للأطعمة المصنعة أو السريعة، بدلاً من فتح الأطعمة المعلبة المخزنة في الثلاجة ، أو طلب الطعام ، اختر تناول وجبات ساخنة مطبوخة في المنزل.

 

-الترطيب
هو المفتاح تناولي 8-10 أكواب من الماء يوميًا،  استهلك الكثير من السوائل مثل ماء جوز الهند (عظيم للحفاظ على توازن الكهارل في الجسم) ، واللبن ، وعصائر الفاكهة.

 

 

كورونا فيروس كورونا تقوية المناعة جائحة فيروس كورونا اليوم العالمي للتغذية

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