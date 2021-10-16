رفعت فياض: زيارات الرئيس للمشروعات القومية تعكس اهتمامه الشخصي بمتابعة أعمال التنفيذ

قال الكاتب الصحفي، رفعت فياض، تعليقا على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الطرق والكباري الجديدة، بالأمس ، إن زيارات الرئيس للمشروعات القومية تعكس اهتمامه الشخصي بمتابعة أعمال التنفيذ، ومتابعة أدق التفاصيل.

وأضاف رفعت فياض ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، ومن تقديم الإعلامية رشا مجدي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على وعي وفهم كبير بأدق التفاصيل بالمشروعات القومية ، وذلك من خلال زياراته المتكررة للمشروع الواحد .

وأشار " فياض " إلى أن أهم ما يميز زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تأكيد تنفيذ المشروعات في موعدها ، وإتمامها بأقل تكلفة ممكنة .

ولفت " فياض " إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالتفاصيل الفنية لاتمام المشروعات ، وذلك حرصا على أن يكون المشروع منفذ بأهم المواصفات العالمية .

تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.



ففي (الأهرام) وتحت عنوان (السيسي يتفقد الطرق المؤدية للعاصمة الإدارية.. ويناقش العاملين حول سير الأعمال)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي تفقد، أمس، أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى، التي تربط منطقة شرق القاهرة من محاور: الشهيد، جيهان السادات، الميثاق، وشينزو آبي المؤدية إلى مدينة القاهرة الجديدة، ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.