غلق مقهى ومحل وتحصيل 47 ألف جنيه غرامات في حملات شرق الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة للتفتيش على الإجراءات الاحترازية ومتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية.

ففي حي المنتزة أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي، شن الحي حملة مكبرة أسفرت عن غلق محل ومقهى وتحصيل ١٩٠٠٠ جنيه غرامات فورية والتحفظ على ٤٠ شيشة والعديد من حالات الإشغال المتنوعة.

وأكدت جيهان مسعود أن الحملات مستمرة تباعا لردع المخالفين وإعادة الانضباط بنطاق حي المنتزه أول.

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ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الثغر، كلف اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، مختلف الجهات المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التجارية بنطاق الحي للتأكد من مدى الالتزام بالغلق وفقا لقرار الحظر.

واستهدفت الجولة المرور على (المعهد الديني، الإصلاح، ش أطلس ، جمال عبد الناصر ، ملك حفني ) ، وتم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات، وغلق عدد من المنشآت المخالفة، وتحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 28.000 جنيها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بنطاق الحي حفاظا على المواطنين من التعرض للمخاط.