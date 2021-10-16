لمخالفتهم اللوائح والقوانين.. صحة المنوفية: غلق 20 منشأة طبية وإنذار 53 آخرين

اعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية عن تنظيم إدارة العلاج الحر بالمديرية حملة تفتيشية مكبرة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية وإتباع سياسة مكافحة العدوى والالتزام بالشروط والمواصفات الطبية المقررة.



وأشارت د. شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة إلى أن الحملة شملت عن المرور على (184) منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وأسفرت عن غلق 20 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات، وجارى إستصدار قرار غلق لـ40 منشأة أخرى، وإنذار 53 منشأة أخرى بالغلق، كما تبين خلال الحملة مطابقة (71) منشأة للاشتراطات.

وأكدت أنه تم التشديد على أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .



فى سياق متصل وإستمرار لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن تداول السلع الغذائية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية ، قام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية برئاسة مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور على عدد من المنشآت بنطاق مركز ومدينة قويسنا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة للقرار رقم 97 لسنة 67 وكذا تحرير (5) محاضر للمخالفة للقرار رقم 96 لسنة 67 ، فضلا عن سحب عدد (23) عينة وإرسالها إلى المعمل المشترك للتأكد من مدى صلاحيتها، بالإضافة إلى إعدام ما يقرب من 500 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.