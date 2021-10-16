الرئيس السيسي يفتتح مشروع "أهالينا 2" بتقنية "فيديو كونفرانس"| شاهد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مشروع " أهالينا 2 " بتقنية الفيديو كونفرنس ، اليوم ، السبت .

استعدت محافظة البحر الأحمر اليوم لافتتاح مشروع تطوير بديل مساكن العشوائيات بعد الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا، وذلك صباح اليوم السبت من خلال الفيديو كونفرانس.

وتشمل مشروعات مساكن بديل العشوائيات التي تم تنفيذها والمقامة بمدن البحر الأحمر منها (إسكان الروضة بالغردقة، إسكان سفاجا، إسكان القصير، إسكان رأس غارب) وتشمل بناء العمارات والبيوت السكنية بنسبة ١٠٠%، بالتعاون المثمر بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.

ففي مدينة القصير تم إنشاء عمارتين سكنيتين بهما 40 وحدة، و36 بيتا ملحق به فناء، بإجمالي 76 وحدة وتم إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 30 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 15 مليون جنيه منها. ومشروع إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر ومشروع إنشاء سوق القصير الجديدة، الذي تم تنفيذه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة حوالي 7 ملايين جنيه، وتستهدف السوق الجديدة توفير وحدات تجارية للباعة الجائلين بالمدينة.