صحفي إسرائيلي يهاجم بينيت ويصف سلوكه بالطفولي والصبياني

هاجم صحفي إسرائيلي، اليوم “السبت”، رئيس الحكومة نفتالي بينيت، بسبب ما وصفة بالسلوك المحرج والصبياني.



وقال الصحفي والباحث الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، إن رئيس الحكومة نفتالي بينيت لا يرتقي في الاستطلاعات، ليس لديه قاعدة سياسية، واصفًا سلوكه بـ"الطفولي، ولديه أخطاء محرجة".





وأضاف بن مناحيم: أن "بينيت لا يستطيع أن يقدم نفسه كقائد والشعور أنه دمية في يد يائير لابيد".



وتابع يقول: إنه "يعيش في ظل نتنياهو ومحاولة الاقتداء به في أشياء قليلة، لم يفت الأوان بعد، إذا كان يريد التعافي سياسيًا، فإن الخطوة الأولى: استبدال مستشاريه".