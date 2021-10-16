

"بالفرشاه والألوان الزاهية التي هى كفيلة بصنع ابتسامة صادقة وراحة نفسية ينتصر بها الأطفال على كل آلام المرض الخبيث، وخاصة من داخل القلعة الحمراء، هنا تكون السعادة لها مذاق مختلف" هكذا احتفل فرع النادي الأهلي بمحافظة الأقصر مع مرضى السرطان الصغار بعد أن تم تخصيص يوم ترفيهي لدعم الأطفال مرضى السرطان بمؤسسة شفاء الأورمان في الأقصر، لأول مرة.



أطفال في ورشة رسم يبدعون وبعضهم في ملعب كرة القدم يلعبون، حيث قضى صغار مستشفى أورمان الأقصر يومهم الترفيهي بفرع القلعة الحمراء القابعة بمدينة طيبة، وسط أجواء تغمرها البهجة والسرور، كما تناولوا وجبات الغذاء على ضفاف حمام السباحة، وأعقب ذلك حفلاً لتوزيع الهدايا التذكارية.

سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة و العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، أكدا أنهم حريصان على تقديم كل الدعم المعنوي للأطفال مرضي السرطان بشفاء الأورمان بالأقصر، موضحان أن الفعاليات سوف تكون مستمرة لإستقبال الأطفال في أي وقت لتخفيف المعاناة التي يعيشوها مع السرطان خلال فترة العلاج، متمنيان لهم الشفاء العاجل.

ومن جانبه قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن دعم إدارة النادي الأهلي للأطفال مرضى السرطان، هو حافز معنوي كبير لما يحمله اسم النادي من شعبية وقيمة كبيرة لدي الجميع، موجه الشكر والتقدير إلى إدارة النادي الأهلي واللواء إسماعيل السيد رئيس قطاع الاندية بالنادي الأهلي، والكابتن ياسر عبدالعال مدير فرع النادي الأهلي بمحافظة الأقصر على ما بذلوه تجاه الأطفال لإسعادهم.

يذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد افتتح فرع النادي بالأقصر، في شهر مارس من العام الجاري بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وتبلغ مساحة فرع الأهلي الأقصر 13 فدانا، حيث يشمل ملعب كرة قدم، ومدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أوليمبيا وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبني اجتماعيا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية بخلاف المسجد والجيم وملعب التنس، وملعب الخماسي.

النادي الأهلي بالأقصر يقيم حفل مبهر لأطفال شفاء الأورمان لعلاج السرطان

النادي الأهلي بالأقصر يقيم حفل مبهر لأطفال شفاء الأورمان لعلاج السرطان

النادي الأهلي بالأقصر يقيم حفل مبهر لأطفال شفاء الأورمان لعلاج السرطان

النادي الأهلي بالأقصر يقيم حفل مبهر لأطفال شفاء الأورمان لعلاج السرطان

النادي الأهلي بالأقصر يقيم حفل مبهر لأطفال شفاء الأورمان لعلاج السرطان