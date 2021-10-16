ساديو مانى يحقق رقما قياسيا في الدورى الانجليزي

أحرز فريق ليفربول الهدف الأول، في شباك واتفورد، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف، بتمريرة رائعة من محمد صلاح لـ ساديو ماني، الذي انفرد بحارس مرمى واتفورد، ووضع الكرة في الزاوية اليمنى، في الدقيقة التاسعة، من عمر المباراة.

ووصل ساديو ماني الى 100 هدف في بطولة الدورى الانجليزي “ البريميرليج ” بعد هدفه امام واتفورد ليصبح ثالث افريقي يصل لهذا الرقم بعد ديديه دروجبا ومحمد صلاح.



ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع جيمي فاردي.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، لتحقيق الفوز على واتفورد، واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي “مؤقتا”.

ويأمل محمد صلاح في هز شباك واتفورد، لفك الشراكة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، والانفراد بصدارة هدافي البريميرليج.