"فتيات في أدوار قيادية" تجربة معايشة في منصب الوزيرة ببرنامج صباح البلد | شاهد

استضاف برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، " نجلاء فتحي " ، و " لوجين محمد " ، و اللواتي تولين منصب وزيرة لمدة يوم واحد .

وقالت نجلاء فتحي ، التي تقلدت منصب وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم واحد ، إنها كانت تجربة عظيمة ، وتجربة صعبة في نفس الوقت وبها مسؤوليات كثير ، وذلك نظرا لأن الوزارة تتولى ملفات عديدة .

وتابعت " نجلاء فتحي " ، أنا بوجه الشكر ليها أنها أدتني الفرصة أني أحقق ذاتي ولو يوم واحد .

وأردفت : أنا حابة أني الوزيرة تشتغل على دور الأيتام ، عشان أنا من دور الأيتام وده فخر ليا ، وحاسة بتغير من ساعة توليها المنصب .

ومن جانبها قالت " لجين محمد " ، إن تجربة تقلد منصب وزيرة الهجرة كان مسؤولية كبيرة ، مشيرة إلى أن السفيرة نبيلة مكرم شخص ودود وجعلتني إطلع على ملفات الوزارة وسعدتني .