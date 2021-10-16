وزير الإنتاج الحربي يشارك بمعرض "ADEX 2021" بكوريا الجنوبية

يتوجه المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، غداً الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، إلى كوريا الجنوبية لحضور فعاليات معـرض سيــول الدولــي للفضــاء والدفــاع "ADEX 2021" ، والمقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

حيث تعد مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة مهمة للوقوف على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح والذخائر.

"ADEX 2021"

ومن المخطط أن يلتقى وزير الإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدة ندوات ينظمها المعرض بشأن تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، ومن المتوقع أيضاً أن يتم دعوة الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021" المزمع إقامته فى مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

جدير بالذكر أن "ADEX" يقام كل عامين ويعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا، حيث شارك في النسخة السابقة من المعرض عام 2019 عدد (430) عارض من الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية من (31) دولة وذلك لعرض منتجاتها الحديثة والمتطورة في هذا المجال.