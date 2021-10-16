استشاري ذكورة يكشف أسباب انعدام الحيوانات المنوية وكيفية علاجها.. فيديو

قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة والعقم، إن اكتشاف حقيقة انعدام الحيوانات المنوية لدى الرجل أصبح أسهل وأيسر، متابعا: يجب على الطبيب المعالج معرفة سبب انعدام الحيوانات المنوية، وبناء على السبب يكون العلاج.

ولفت أحمد العياشي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن إنعدام الحيوانات المنوية يمكن أن يكون بسبب حدوث خلل واضطراب في هرمونات الجسم، مشددا على أهمية التشخيص الصحيح.

وفيما يخص العلاج النهائي لـ ضعف الانتصاب، أوضح أن هناك العديد من الطرق العلاجية التي تعطي نتائج غير مرضية ، ومنها: علاج الخلايا الجذعية أو حقن بلازما أو علاج عن طريق جهاز الخلايا الصدمية.

وأضاف أن العلاج النهائي لـ ضعف الانتصاب تركيب دعامة فى العضو الذكرى، لافتا إلى أن تلك الدعامة تختلف تماما عن دعامة القلب، حيث ان دعامة القلب تعتير دقيقة جدا، ويتم وضعها داخل الشرايين.



وأشار استشاري جراحة الذكورة والعقم إلى أن عندما يعاني الزوج نقصا في السائل المنوي ، قبل الزواج فهذا يعني أن تأخر الانجاب ليس له علاقة بسن الزوجة، مضيفاً أن تأخر الإنجاب قد يكون بسبب تأخر الزوج في البلوغ.



وتابع أحمد العياشي أن هناك ذكراً منذ ولادته يعاني خصية معلقة، وهذا يعني أنه مستثنى من شروط حالات التأخر في الإنجاب ، بالإضافة إلى أن هذا الجزء له تاريخ مرضي وراثي ، مشيراً إلى أن هذه الحالات المستثناة يجب بعد الزواج مباشرة أن تكشف لحل مشكلة التأخر في الإنجاب.

