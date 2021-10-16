فحص وعلاج 14 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا

ضمن أعمال مبادرة «ضعف السمع»

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، فحصت 14 ألف و325 طفل حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة الطفل المصري وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.



أكد الدكتور محمد نادى ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف إلي توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، و أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 14 ألف و 325 طفل حديث الولادة خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى انه تم فحص 230 الف و 585 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.



من جانبه، اوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية و المنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، انه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم.