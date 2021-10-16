استشاري: جودة البويضة والرحم من عوامل نجاح الحقن المجهري

أكد الدكتور شريف باشا سيف استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، أن تكرار فشل عملية الحقن المجهري يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية على الحالة النفسية للمريضة، موضحا أنه لا يمكن في بعض الأحيان اكتشاف أسباب فشل الحقن المجهري.



وأضاف "شريف باشا سيف" خلال حواره ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامية “ مي البحيري ”، أن الحقن المجهري يشبه زراعة الأشجار، حيث يحتاج الحقن إلى العديد من العوامل الأساسية لنجاح فكرة الحقن المجهري.



وأوضح أن جودة البويضة والرحم وبطانة الرحم من أهم الأساسيات اللازمة لنجاح عملية الحقن المجهري والحمل.



وقال الدكتور شريف باشا سيف، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، إن فكرة " تجميد البويضات " مفيدة للسيدات اللاتي يتقدم بهن العمر دون أن يجدن الشخص المناسب للزواج، وبالتالي يلجأن إلى تخزين بويضاتهن، حتى يحين الوقت المناسب للزواج.