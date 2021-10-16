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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يُهنئ رئيسة الحكومة التونسية على توليها منصبها الجديد

صدى البلد

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بـ نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، حيث وجه لها التهنئة على توليها المنصب، ومعربا عن سعادته لتوليها المسئولية، كأول سيدة عربية تتقلد هذا المنصب. 


وأكد رئيس الوزراء، خلال اتصاله، وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع صور الدعم لأشقائنا في تونس، قائلا: "نتمنى لكم كل التوفيق، خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر به تونس الشقيق، ونحن نثق في قدرتكم على تخطي هذه المرحلة، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب التونسي". 


من جانبها، أعربت نجلاء بودن رمضان، رئيسة وزراء تونس، عن سعادتها الكبيرة بمكالمة الدكتور مصطفى مدبولي الهاتفية، كما تقدمت بشكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "أتمنى أن تنقل تحياتي للرئيس السيسي على دعمه الدائم لتونس خلال هذه الفترة الدقيقة". 


وأضافت: "لقد شرح لي الرئيس قيس سعيد في اجتماع معه مدى الصلة الوثيقة، والعلاقة القوية بينه وبين الرئيس السيسي، وأنه يُعول كثيرا على الدعم والتعاون بين البلدين". 


وطلبت رئيسة الحكومة التونسية، خلال مكالمتها الهاتفية مع الدكتور مصطفى مدبولي، التعجيل بعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ لبحث سبل دفع علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين في جميع المجالات. 


ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماعات اللجنة في أقرب وقت، على أن تتولى الجهات المعنية البدء في الإجراءات التحضيرية والاجتماعات التمهيدية بين الفنيين من الجانبين، لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب فرصة.

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