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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: افتتاح مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة إنجاز فريد يدعو للفخر

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، يهدف إلي استعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.

 

وأضاف فتحي، خلال بيان له، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، يعد إنجازا تاريخيا فريدا يدعو للفخر ويؤكد حرص القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي توفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تنقل ملايين المواطنين من مناظق غير أمنة إلى مناطق حضارية حديثة تليق بحقوق الإنسان المصري وتليق بالجمهورية الجديدة.

مناطق مجلس النواب الرئيس السيسي حياة كريمة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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