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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باستثمارات 15 مليار جنيه.. بدء تنفيذ مصنع فوسفات ابو طرطور يناير المقبل

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

أعلن محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط أنه عن البدء في تنفيذ مصنع فوسفات مصر أبو طرطور يناير المقبل، بإجمالي استثمارات تتراوح من 14 الى 15 مليار جنيه ليصبح أكبر استثمار في المحافظة.

 

وأشار محافظ الوادى الجديد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم على هامش افتتاح الملتقى الأول لتسويق التمور بمدينة الخارجة اليوم "السبت" إلى أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات الطرح والترسية والدراسات الفنية والمالية والتمويل.

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وقال محافظ الوادى الجديد إنه بالتوازي سيتم اعادة تأهيل خط سكك الحديد الذي يربط مدينة أبو طرطور سفاجا والبحر الأحمر بحجم استثمارات يبلغ 6 مليارات جنيه.

 

وأوضح أنه في اطار الشراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية فقد تم الانتهاء من طرح المنطقة لوجستية بالوادى الجديد.

 

ولفت محافظ الوادى الجديد إلى أنه تم الانتهاء من التفاوض مع شركة "أورانج جلوبال اليونانية "لإنشاء أكبر مصنع للمربات والعصائر، بالاضافة الى زراعة فواكه ،وجاري حاليا تحديد نسب المساهمة بالشراكة مع البنك الزراعي وشركة الريف المصري.

الوادى الجديد التجارة الداخلية البحر الأحمر التمويل الريف المصري البنك الزراعي

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